Политика

Алексей Наумец: Антон Мороз — профессионал и серьезный, надежный парень

Как профессионала и серьезного человека охарактеризовал участника предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы Антона Мороза сенатор Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец в эфире передачи «В фокусе» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Очень внимательно слежу за тем, как начался избирательный процесс, именно за той работой, которая уже организована. А вот то, что касается Антона Мороза, я лично с ним знаком и хочу сказать у этого парня очень хороший потенциал. По нему видно, что он небезразличен, что он профессиональный человек. А с профессионалами всегда приятно иметь дело. Профессиональный человек всегда достоин особого внимания», - сказал Алексей Наумец.

Сенатор выразил надежду на то, что у Антона Мороза всё получится, так как он уже начал работу на избирательном участке.

«Я хочу сказать, что Антон Мороз активный человек. И самое главное, он понимает то, о чем он говорит, и то, что делает. Я знаю, что он уже начал работать на земле, начал работать с избирателями. Поэтому я надеюсь, что у него все получится, и избиратели обязательно его поддержат. Поверьте мне, это не пустой человек, это действительно серьезный, надежный парень», - добавил Алексей Наумец.