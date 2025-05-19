Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной»: Эффект Мороза. О мотивации, ярком старте и первых вызовах

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 Антон Мороз.

Он расскажет, что его побудило приехать из Санкт-Петербурга в Псков и участвовать в праймериз на муниципальных выборах, почему он решил баллотироваться от «Единой России», а не от какой-то другой партии, и выскажет мнение по поводу состояния городского хозяйства Пскова и строительной отрасли. Также Антон Мороз поделится дальнейшими планами относительно участия в региональной политике.