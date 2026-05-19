Сенсации партийного «трансферного рынка»

Всем привет! В эфире «Гонки по вертикали» - программа о том, что происходит в региональной политике и как она меняется. В этом смысле минувшая неделя выдалась сытной - тут вам и отставка главы областного Минспорта, и партийный движ, и назначения одних с последующим уходом других региональных политиков.

В центре внимания оказалась «Справедливая Россия». Во-первых, не так давно оставивший пост руководителя ее реготделения Олег Брячак покинул ряды партии. Причем, не просто вышел, а громко хлопнул дверью.

Опубликовал свое заявление, в котором бросил сменщице - депутату областного Собрания Наталье Тудаковой упрек в том, что она чиновница, получает деньги от правительства - и при этом является руководительницей реготделения оппозиционной партии. А раз так - далее прямая цитата: «Находиться в рядах ЕдиноСправедливой России считаю для себя неприемлемым».

Тут, конечно, можно было бы поиронизировать по поводу того, что эти речи ныне ведет политик, который все последние годы держал пальму первенства по части восхваления губернатора. Однако важнее другое: выход Олега Брячака из СР - это не просто заметное событие, но и возможные изменения в расстановке сил перед выборами, и завершение этапа в политической карьере опытного регионального деятеля, и более того - конец целой главы в региональной политике. Напомню, почти два десятилетия существования «Справедливой России» в Псковской области она была связана с Брячаками. Вначале - с Михаилом, а потом с Олегом. Мы говорили «эсеры», подразумевали - Брячаки. И вот теперь представитель этой династии политиков-бизнесменов ушел, как когда-то покинул партию и его отец. Впрочем, не сомневаюсь, что впереди у Олега Михайловича новый виток политической карьеры - и наверняка он нас еще не раз удивит.

- Он улетел, но обещал вернуться (из мультфильма «Малыш и Карлсон»)

А в «Справедливой России» теперь - да, Наталья Тудакова. В субботу на региональной конференции она получила поддержку коллег - так сказать, обновленного отделения «Справедливой России», уже без лишних фракций.

Из интересного: в ряды эсеров приняли экс-секретаря обкома КПРФ, руководителя общественной организации «Дети войны» Александра Ножку.

Напомню, недавно он вышел из компартии в знак несогласия с курсом руководства ее областного отделения.

Теперь он с эсерами, которые идут на выборы, в регионе уже работают приезжие политтехнологи, и в выходные прошли штабные учения, так это у них называется. Как заявил приехавший в Псков замруководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме, партийный куратор Алексей Чепа, задача у «эсеров» на выборах - не просто преодолеть пятипроцентный барьер и сохранить представительство в Госдуме и региональном парламенте, а получить порядка 15 процентов.

По результатам проведенного самими эсерами опроса, о котором Алексей Чепа рассказал в интервью ПЛН FM, поддержка партии значительно выше, чем говорят социологи.

А те уронили рейтинг партии Сергея Миронова еще ниже. ВЦИОМ на днях выкатил свежие данные, первые после майских праздников - и там много интересного. Рейтинг «Справедливой России» за последние недели упал до четырех процентов с копейками. У партии «Новые люди» - 9,2 процента.

Отмечаем что на региональном уровне «Новые люди», ведомые теперь не триумвиратом, а Игорем Романовым, стали активнее и заметнее (и не только из-за обилия красного в нарядах). Они начали выдавать инфоповоды - например, такой: приняли в партию более 50 человек, что ранее Романов и обещал в программе «Политкухня».

Что касается партийных рейтингов, то на третьей и второй строчках там ЛДПР и КПРФ, как говорится идут ноздря в ноздрю. У жириновцев - 11,6, у зюгановцев - 11,9. А лидирует, ясное дело, «Единая Россия». Рейтинг снижался-снижался последние месяцы, а теперь пошел вверх, и уже превышает отметку в 31 процент. О причинах укрепления позиций можно спорить - с одной стороны, и социально-экономическое положение не стало лучше, и усталость с тревожностью в обществе никуда не делись - да и куда им деться, если теперь практически ежедневно новости о прилетах беспилотников, объявление режима опасности, закрытие аэропорта, ограничения связи. С другой стороны, единороссы вроде как пытаются отыгрывать - публично выступают против введения новых запретов, проводят отчетно-программные форумы, на минувшей неделе завершили этап выдвижения на праймериз. Так-то этот период должен был закончиться еще в апреле, но видимо вошли во вкус и решили продолжать до середины мая.

- Продлевать будете?

- Да! (из программы «6 кадров»)

В итоге на федеральном уровне выдвинуты более четырех тысяч кандидатов, в Псковской области - 144.

Среди них много новых лиц, при этом, как мы уже отмечали, среди участников процедуры праймериз так и не появилось группы действующих депутатов-одномандатников, в том числе опытных парламентариев из числа руководителей комитетов и фракции. Представители прежних региональных элит уходят - приходят другие, происходит обновление, революционная ротация.

К слову, изменения в партиях и командах их кандидатов на выборах неминуемо произойдут и в других, оппозиционных, объединениях.

О некоторых мы сегодня уже сказали, а ведь есть еще и псковское «Яблоко», руководитель которого Артур Гайдук получил штраф по «экстремистской» статье и не сможет в качестве кандидата участвовать в избирательной кампании. Таким образом, в том случае, если яблочники прорвутся на выборы - поведет их отряд кто-то другой. Кто именно - пока молчат.

Так или иначе, мы наблюдаем сейчас политический движ, бурления, чехарду, хождения по партиям, переговоры, что помимо прочего свидетельствует: все тут задумываются о своем месте под политическим солнцем, уже идет борьба за будущие мандаты, где-то правда, делится шкура неубитого медведя и желаемое выдается за действительное.

И всё это означает, что будет и определенная интрига, и конкурентная борьба, а это один из основных критериев легитимности выборов.

Впереди новые встречи в рамках проекта «Политкухня», и конечно же - еженедельный разбор полетов в «Гонках по вертикали».

На сегодня всё. Увидимся через неделю. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!