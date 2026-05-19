Насколько конкурентными и легитимными могут быть выборы, оценил депутат Госдумы

На сентябрьских выборах можно ожидать конкурентную борьбу между представителями ряда партий. Об этом заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Алексей Чепа в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В преддверии избирательной кампании, где основная борьба разворачивается за статус второй партии страны, активировалась и «Справедливая Россия». В то время, как политологи и социологи прогнозируют второе место то ЛДПР, то «Новым людям», то КПРФ, Алексей Чепа уверен: избирателям навязываются определенные «идеалы». Именно такое «формирующее мнение», по мнению депутата, как раз и стоит во главе угла: «Им так удобно. Удобно работать с ЛДПР — покажут, что ЛДПР вдруг неожиданно обогнала КПРФ, например».

По словам Алексея Чепы, он уже сделал экспертную оценку, и результаты расходятся с публичными рейтингами.

«Наши опросы показали то, что они отличаются от того, что говорят, в два раза в сторону увеличения "Справедливой России". Причем из опроса тех людей, которые на выборы пойдут», — подчеркнул Алексей Чепа. Он также добавил, что еще не передавал эти цифры в правительство Псковской области, но обязательно это сделает.

Парламентарий добавил, что ВЦИОМ учитывает мнение большого числа определившихся, оставляя около 30% тех, кто не хочет раскрывать свои предпочтения или не пока определился. По его словам, именно меньшинство способно изменить расстановку в рейтинге.

«Может быть, эти нелицеприятные вещи не очень рады слышать, но мы о них будем говорить. И тот рейтинг, который был вначале и в конце, сильно изменится. Я в этом нисколько не сомневаюсь», — резюмировал депутат.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам.