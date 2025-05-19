Политика

Связь с Псковщиной дает мне возможность понимать проблематику и потребности населения — Антон Мороз

Вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», координатор национального объединения по СЗФО, участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), что не первый год связан с Северо-Западным федеральным округом, в том числе с Псковщиной.

«Псковская земля для меня нечужая. Я не первый год связан с Северо-Западным федеральным округом, в том числе с Псковщиной – представляю интересы строительного комплекса не только Санкт-Петербурга, но и всего Северо-Запада. В Псковской области существует саморегулируемая организация "Псковский строительный комплекс", я имею отношение к ее управлению и администрированию. Соответственно, я понимаю те проблемы и те задачи, которые стоят у строительной отрасли на территории Пскова. Помимо этого, я участвую работе и руководстве компании "Рыба Псковщины", которая представляет здесь рыбохотхозяйство, рыболовные хозяйства, перерабатывающие», — сказал Антон Мороз.

Он отметил, что подобная связь с регионом помогает и дает возможность понимать проблематику и потребности, которые присутствуют у населения.

«Считаю, что с учетом того общественно-политического опыта, который у меня есть, я вполне могу быть полезен Псковской земле и помогать населению решать задачи и проблемы округа, в котором я прохожу систему предварительного голосования», – добавил Антон Мороз.

Напомним, продолжается электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в Пскове выбирают кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы.