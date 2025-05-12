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Политика

Началось электронное предварительное голосование «Единой России»

19.05.2025 08:10|ПсковКомментариев: 0

Стартовало электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии. 

Отдать свой голос за кандидата, который представит партию на Едином дне голосования-2025, могут верифицированные на PG.ER.RU избиратели.

«В нашей системе уже зарегистрированы 2,8 миллиона избирателей. Это 9,9% от общего количества избирателей в выборных регионах. В абсолютном выражении по количеству избирателей, зарегистрированных для участия в предварительном отборе кандидатов, лидирует Новосибирская область. А в соотношении к общему числу избирателей в регионе лидирует Ямал – там для голосования в нашей процедуре зарегистрировались более 17% избирателей», – рассказал секретарь Генсовета Владимир Якушев.

Регистрация избирателей продлится до 23 мая, само голосование – до 25 мая.

Ранее из числа участников праймериз в Пскове выбыл самый юный участник.

Напомним, мандат депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 освободился после ухода из состава депутатского корпуса единоросса Ивана Мешкова. Он победил на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году, набрав 61,52% голосов.

 
Источник: Псковская Лента Новостей
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