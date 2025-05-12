Политика

Началось электронное предварительное голосование «Единой России»

Стартовало электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Отдать свой голос за кандидата, который представит партию на Едином дне голосования-2025, могут верифицированные на PG.ER.RU избиратели.

«В нашей системе уже зарегистрированы 2,8 миллиона избирателей. Это 9,9% от общего количества избирателей в выборных регионах. В абсолютном выражении по количеству избирателей, зарегистрированных для участия в предварительном отборе кандидатов, лидирует Новосибирская область. А в соотношении к общему числу избирателей в регионе лидирует Ямал – там для голосования в нашей процедуре зарегистрировались более 17% избирателей», – рассказал секретарь Генсовета Владимир Якушев.

Регистрация избирателей продлится до 23 мая, само голосование – до 25 мая.

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