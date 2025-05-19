Политика

«Единой России» сложнее всего в вопросе поиска партийной идентичности — Валерий Федоров

«Единой России» сложно найти партийную идентичность в современном обществе. Такое мнение известный российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Действительно, сейчас у "Единой России" рейтинги не такие высокие, как были некоторое время назад. Мне лично кажется, это связано с тем, что после начала СВО все внутриполитические противоречия ушли на третий план. Партий у нас много, они очень разные идеологически, но по сути они все слились в одну такую большую супер-партию. Я напомню, у нас пять фракций в Думе, но по ключевым вопросам, по настоящему важным, все они голосуют солидарно. По неважным вопросам они голосуют по-разному. Но для людей это вообще как-то неинтересно», — сказал Валерий Федоров.

Он назвал это феноменом однопартийной системы при наличии большого количества разных партий.

«С другой стороны, это негативно отражается на самих партиях, потому что возникает вопрос: а вы вообще зачем нужны, если по ключевым вопросам вы вместе, то почему вы боретесь друг с другом? В чем различие? И вот каждая партия стала искать свою идентичность. Правящей партии "Единая Россия" здесь сложнее всего, потому что какая идентичность? Главная их идентичность — это партия, которая за Путина. А теперь выяснилось, что за Путина уже не только "Единая Россия". Я думаю, смена руководителя не случайно произошла. Одна из задач сейчас — это подготовка к выборам 2026 года», – добавил Валерий Федоров.

По мнению директора ВЦИОМ, лидер партии «Единая Россия» Владимир Якушев грамотный управленец с большим опытом.

Напомним, в сентябре 2026 года пройдут выборы депутатов Государственной Думы.