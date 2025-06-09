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Политика

Владимир Жириновский давал установки на выборы 2026 года Антону Минакову

10.06.2025 17:38|ПсковКомментариев: 0

Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский давал установки на выборы 2026 года координатору регионального отделения Антону Минакову. Об этом лидер регионального отделения ЛДПР Антон Минаков рассказал во время круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).  

«Что касается образа Владимира Вольфовича Жириновского – это наш лидер, это наш современник, прогнозы которого сбываются до сих пор. Как мы должны были поступить, когда его не стало? Сжечь флаги, листовки? Это предательство! Я с ним несколько лет назад встречался, он мне давал установки и на выборы 2026 года. Мне это все забыть теперь? Мы его образ не эксплуатируем», - сказал лидер реготделения ЛДПР. 

При этом «задача-минимум» для либерал-демократов – сохранить представительство во всех районах и оправдать ожидания  избирателей»

«Действующие депутаты ЛДПР хотят продолжать свою деятельность. Более того, есть конкуренция. Во многих районах им на пятки наступают уже более молодые кандидаты. Мы сейчас сталкиваемся с такой ситуацией, у нас целый ряд районов, где создалась серьезная конкуренция среди кандидатов, среди действующих депутатов, координаторов нового актива, который работал последние годы. Проблем с кандидатами у нас нет», – сказал Антон Минаков.

ЛДПР планирует принимать участие во всех муниципальных кампаниях. 

«Задача-минимум стоит закрыть все 173 участка. Сейчас заканчивается предварительный этап, собираем последние документы. Мы планируем проведение конференции на вторую половину июня. Здесь тоже ничего не изменилось. Настроение у нас боевое, хорошее, идем побеждать. И я уверен, что наши кандидаты обязательно оправдают доверие граждан», – заключил Антон Минаков. 

В Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных кампаний: 11 муниципальных выборов и два довыбора депутатов. Единый день голосования - 14 сентября. Сейчас прорабатывается вопрос о трехдневном голосовании. 

Напомним, Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) дали старт циклу дебатов и круглых столов, посвященных муниципальным выборам в Псковской области. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим.

Пресс-портрет
Жириновский Владимир Вольфович Бывший председатель Либерально-демократической партии России, экс-депутат Государственной Думы Минаков Антон Александрович депутат Псковского областного Собрания
Источник: Псковская Лента Новостей
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