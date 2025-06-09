Политика

Владимир Жириновский давал установки на выборы 2026 года Антону Минакову

Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский давал установки на выборы 2026 года координатору регионального отделения Антону Минакову. Об этом лидер регионального отделения ЛДПР Антон Минаков рассказал во время круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Что касается образа Владимира Вольфовича Жириновского – это наш лидер, это наш современник, прогнозы которого сбываются до сих пор. Как мы должны были поступить, когда его не стало? Сжечь флаги, листовки? Это предательство! Я с ним несколько лет назад встречался, он мне давал установки и на выборы 2026 года. Мне это все забыть теперь? Мы его образ не эксплуатируем», - сказал лидер реготделения ЛДПР.

При этом «задача-минимум» для либерал-демократов – сохранить представительство во всех районах и оправдать ожидания избирателей»

«Действующие депутаты ЛДПР хотят продолжать свою деятельность. Более того, есть конкуренция. Во многих районах им на пятки наступают уже более молодые кандидаты. Мы сейчас сталкиваемся с такой ситуацией, у нас целый ряд районов, где создалась серьезная конкуренция среди кандидатов, среди действующих депутатов, координаторов нового актива, который работал последние годы. Проблем с кандидатами у нас нет», – сказал Антон Минаков.

ЛДПР планирует принимать участие во всех муниципальных кампаниях.

«Задача-минимум стоит закрыть все 173 участка. Сейчас заканчивается предварительный этап, собираем последние документы. Мы планируем проведение конференции на вторую половину июня. Здесь тоже ничего не изменилось. Настроение у нас боевое, хорошее, идем побеждать. И я уверен, что наши кандидаты обязательно оправдают доверие граждан», – заключил Антон Минаков.

В Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных кампаний: 11 муниципальных выборов и два довыбора депутатов. Единый день голосования - 14 сентября. Сейчас прорабатывается вопрос о трехдневном голосовании.

Напомним, Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) дали старт циклу дебатов и круглых столов, посвященных муниципальным выборам в Псковской области. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим.