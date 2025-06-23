Политика

Довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 назначили на 14 сентября

Вопрос о назначении даты дополнительных выборов депутата по одномандатному избирательному округу №3 рассмотрели на очередной 38-й сессии Псковской городской Думы 25 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Было решено назначить выборы на 14 сентября этого года.

Все 22 депутата, присутствующие на сессии, проголосовали «за».

Напомним, полномочия депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу №3 Ивана Мешкова были прекращены досрочно. На данный момент Иван Мешкой занимает должность главы Гдовского района.