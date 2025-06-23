Политика

Александр Козловский: Задача парламентских выборов 2026 года – безоговорочная победа

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский с коллегами работал на заседании Генсовета «Единой России» под председательством лидера партии Дмитрия Медведева. Как рассказал депутат в своем Telegram-канале, обсуждали ключевые задачи на ближайший политический цикл, текущие результаты и дальнейшие шаги.

Фото: er.ru

«Главный акцент был сделан на подготовку к парламентским выборам 2026 года. Задача – безоговорочная победа, которую можно обеспечить только за счет консолидации усилий, вовлечения людей, обновления команды и четкой ориентации на запросы граждан», - рассказал Александр Козловский.

Также, по его словам, большое внимание уделили формированию новой редакции народной программы. Этот документ должен стать отражением реальных чаяний людей и включать максимум практических предложений – по здравоохранению, образованию, развитию инфраструктуры, поддержке семей и местных сообществ. «Мы уже собираем предложения – через региональные, местные и первичные отделения партии. И каждый, кто «на земле», должен быть услышан. Важно, что новой программе должен быть раздел по поддержке участников СВО и их семей», - заметил парламентарий и уточнил, что в докладе секретаря Генсовета Владимира Якушева прозвучали важные цифры: 83% положений народной программы уже реализованы, 53% всех законов в действующем созыве внесли именно представители «Единой России».

«Обновляется не только народная программа, но и сама партия: на майском предварительном голосовании победу одержали представители самых разных профессий, включая рабочие, предпринимателей, ветеранов. И это обновление – залог живого диалога с обществом», - заявил Александр Козловский.

Отдельно обсудили участие ветеранов специальной военной операции. В этом году более 800 наших героев представят «Единую Россию» на выборах разного уровня. «Это не просто политика, это новая ступень гражданской ответственности тех, кто защищал страну. Партия последовательно сопровождает их путь в общественной и политической жизни, поддерживает в реабилитации, обучении, трудоустройстве», - подчеркнул секретарь регионального отделения.

На заседании подвели промежуточные итоги гуманитарной миссии «Единой России». Уже более 141 тысячи тонн гуманитарной помощи направлено в новые регионы. Работа ведётся в тесном взаимодействии с волонтерами, врачами, бизнесом. «Это живая, настоящая работа – важная и сложная, особенно когда речь идет о помощи на фронте. Но партия осознанно берёт на себя эту задачу, понимая свою ответственность в этой ситуации», - отметил Александр Козловский.