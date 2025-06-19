Политика

Александр Козловский: «Единую Россию» ждет сложная избирательная кампания

«Единой России» в 2025 году предстоит участие в сложной избирательной кампании. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Традиционно у нас каждый год какие-то выборы проходят. Партия "Единая Россия", соответственно, включается в работу. Мы своих кандидатов выдвигаем на любой уровень выборов. Это выгодно нас отличает от других. В этом году уже прошло предварительное голосование, подведены итоги. Сейчас будет проведен президиум политсовета. Мы утвердили кандидатуры и ждем объявления выборов, чтобы наши кандидаты получили соответствующий статус», — сказал Александр Козловский.

Он отметил, что для партии «Единая Россия» любая выборная кампания является возможностью обновить перечень проблемных вопросов, с которыми необходимо работать в первую очередь.

«Мы работаем на протяжении всего года с теми предложениями и проблемами, о которых мы узнаем на встречах с гражданами, когда проводим предварительное голосование. Мы все эти вопросы записываем, включаем в нашу работу. В этом году нам предстоит сложная кампания, но мы к ней готовы», — добавил парламентарий.

Депутат Государственной Думы выразил надежду, что выборы пройдут на конкурентной основе.

«Для нас важно, чтобы выборы были не проходные, чтобы граждане поучаствовали, проявили свою активность. В процессе отбора кандидатов мы не делаем акцент на конкретные характеристики человека, вроде: берем только бюджетников, врачей, учителей. Такого нет у нас. Мы ищем активных граждан - кем они работают, это уже вторично. Конечно, здесь есть руководители предприятий, есть люди из бюджетной сферы, есть и медики. У нас есть кандидаты, которые прошли специальную военную операцию. Им мы уделяем особое внимание, это люди с жизненным опытом, не как у всех. Их мнение нам очень важно. Такие кандидаты тоже есть и в районах, и в городах. Я надеюсь, что они пройдут выборы, достойно займут первые места и включатся в работу в составе нашей команды полноценно», — уточнил гость студии.

По словам Александра Козловского, ветераны СВО в рядах партии — это «простые ребята с ясными глазами, со свежей головой и с тяжелым опытом».

«Участники СВО - это наши обычные граждане. Мы сильно не афишируем их имена, но это достойные ребята, и они будут настоящими депутатами и станут полноценными членами нашей команды. Это активные в большинстве своем люди с особым опытом. И, конечно, на сегодняшний день мы благодарны за то, что они делают, какую работу они выполняют. В дальнейшем их активную жизненную позицию необходимо использовать. Они будут и депутатами, и руководителями организаций, кто-то организует свое предприятие, будут руководителями предприятий, будут там рядовыми сотрудниками, но они будут среди нас, и мы будем с ними долго жить», — заключил парламентарий.

В Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по дополнительным выборам депутатов. Единый день голосования - 14 сентября.