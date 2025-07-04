Политика

Псковское «Яблоко» требует 340 000 рублей компенсации за снятие кандидатов с выборов

Псковское региональное отделение «Яблока» обратилось с заявлением о компенсации ему 340 000 рублей за нарушение прав. Такая возможность у партии появилась после решения Конституционного суда (КС) в ее пользу, сообщают «Ведомости».

Напомним, в марте Конституционный суд, рассмотрев жалобу «Яблока», признал не соответствующими Конституции и федеральному законодательству решения о снятии кандидатов с муниципальных выборов в 2023 году. Основанием для их отстранения от участия в избирательных кампаниях послужил тот факт, что новый глава отделения партии Артур Гайдук, сменивший на этом посту Льва Шлосберга*, подписывал решения о выдвижении кандидатов до внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. В своей жалобе псковские яблочники попросили проверить на соответствие Конституции нормы, которые устанавливают, что полномочия руководителя избирательного объединения, связанные с участием в выборах, возникают исключительно после записи в ЕГРЮЛе о его праве действовать от юрлица без доверенности. Это касается подписания документов на выдвижение списка кандидатов.

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После решения КС партия решила воспользоваться компенсаторным механизмом. Заявление направлено в Пушкиногорский районный суд. В «Яблоке» требуют взыскать 90 000 рублей в виде компенсации неблагоприятных последствий имущественного характера и еще 200 000 рублей в качестве возмещения неимущественного характера, а также 50 000 рублей как компенсацию правовой активности.

По словам заместителя председателя регионального отделения «Яблока» Яны Ивановой, это разумная и достойная, но не чрезмерная сумма за нарушенные конституционные права. «У нас нет задачи разорить государство, но мы уверены, что компенсация за нарушение Конституции должна быть заметной», – сказала она. Иванова настаивает, что списки партии на муниципальных выборах имели бы успех во всех семи районах области, где были незаконно сняты.

Она также обратила внимание, что в следующем, 2024 году псковское «Яблоко» получило семь мандатов. «Срок созыва депутатов – 60 месяцев. Строго говоря, это менее 3500 рублей за месяц лишения законного представительства», – пояснила она. По мнению Ивановой, в условиях, когда партия вынуждена работать с проблемами районов и их жителей без местных депутатов, это не самые большие деньги.

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов