Политика

Конституционный суд удовлетворил жалобу псковского «Яблока»

Конституционный суд РФ 18 марта подтвердил наличие у руководителя регионального отделения политической партии «Яблоко» Артура Гайдука полномочий на подписание документов для регистрации выдвинутого списка кандидатов на выборах 2023 года, сообщили в пресс-службе суда.

Постановление принято на коллегиальном заседании суда. Таким образом завершился почти двухгодичный спор.

Напомним, 24 июня 2023 года Артур Гайдук был избран председателем псковского «Яблока», сменив Льва Шлосберга*, 16 июня 2023 года внесенного в соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных агентов.

В сентябре 2023 года в Псковской области прошли выборы губернатора, главы Псковского района, а также выборы депутатов местных собраний в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском муниципальных округах.

Под сомнение законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко» поставил на тот момент председатель регионального отделения «Партии роста», в дальнейшем объединенной с партией «Новые люди, Игорь Романов. Он пояснял, что списки были заверены недавно избранным председателем псковского «Яблока» Артуром Гайдуком 16 июля. При этом в должность Артур Гайдук вступил только 18 июля. В итоге списки партии «Яблоко» с муниципальных выборов в Псковской области сняли.

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Партия обжаловала снятие списков с выборов. Суды в Псковской области пришли к выводу, что документы были подписаны неполномочными лицами, а это представляет собой существенное нарушение, влекущее отмену регистрации. В итоге был подан иск в Конституционный суд РФ.

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Конституционный суд пришел к выводу, что оценка правильности заверения документов, подтверждающих партийное выдвижение списка кандидатов, не предполагает применение положений, рассчитанных на регулирование гражданско-правового положения юрлиц.

«Право выдвижения списка кандидатов осуществляется региональными партийными отделениями, выступающими в качестве избирательных объединений, а не возглавляющими их лицами. Поэтому избрание нового руководителя указанных отделений не должно служить основанием для применения оспариваемых норм. Они не могут использоваться для отождествления электоральных возможностей регионального отделения партии со статусом юрлица, вследствие чего в отношении заявителя их применение было сделано вопреки их конституционно-правовому смыслу», - уточнили в суде.

Таким образом, оспариваемые нормы в системе действующего правового регулирования с учётом выявленного в настоящем постановлении КС РФ​ смысла не противоречат Конституции РФ. Отмечается, что итоговое решение суда не затрагивает результатов соответствующих выборов и не служит основанием для их пересмотра.

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов