Политика

Михаил Иванов: Распространение дезинформации обо мне — верх цинизма и провокация

Заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Михаил Иванов назвал верхом цинизма распространение дезинформации о его якобы имеющейся связи с некими иностранными агентами. В телефонном разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей политик заявил, что сведения, опубликованные сегодня в телеграм-каналах, связанных с уехавшими за границу псковичами, не соответствуют действительности.

«Я сын Героя Советского Союза, офицер, и мое отношение к иностранным агентам, тем, кто негативно относится к Отечеству, предает Родину, всем известно, - сказал Михаил Иванов. - То, что распространяется анонимно в интернете — ложь и провокация. Это делают так называемые «неизвестные лица», но мы понимаем, что за этой провокацией стоят те, кто предал Родину и уехал, а теперь отрабатывает заказ своих хозяев. Веры им не может быть никакой. Предавший однажды — предаст и дважды, поэтому я не отношусь к числу тех, кто ратует за возвращение релокантов и политических эмигрантов назад. И сегодняшняя провокация убеждает меня в собственной правоте».

Напомним, что ранее ситуацию прокомментировал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.