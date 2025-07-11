Политика

Игорь Сопов: Некорректная информация появилась в информационной карточке кандидата

У руководителя партии пенсионеров, ведущего эксперта секретариата губернатора Псковской области Михаила Иванова в графе «Статус кандидата» отразилась информация, что «кандидат аффилирован с иностранным агентом». Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил Псковской Ленте Новостей, что появление некорректной информации связано с переходом на новую цифровую платформу ГАС «Выборы 2:0».

«С начала года все избирательные комиссии перешли на новую цифровую платформу. Работа велась над ней несколько лет и вот теперь она запущена. Это уникальная высокотехнологическая разработка отечественных специалистов, аналогов которой нет в мире. «Выборы 2:0» работает полностью на отечественном оборудовании. Но, как и во всех сложных системах, доработка происходит в процессе эксплуатации. И если выявляются неточности, то группа поддержки разработчиков, оперативно их устраняют. Время устранения неточностей составляет несколько часов», - рассказал он.

Игорь Сопов также отметил, что на главной странице сайта ИКПО размещена информация, что сайт работает в тестовом режиме.

«Вся информация, которая появляется на сайте ИКПО, в ручном режиме отслеживается системными администраторами. Если система некорректно отражает информацию, то заявка незамедлительно передаётся в техническую поддержку. Сегодня сотрудник информационного центра заметил, неточность и выполнил все необходимые действия, предписанные протоколом в таких случаях. Сейчас на сайте отображается корректная информация. Телеграмм каналы, которые традиционно распространяют недостоверную информацию о работе избирательной комиссии Псковской области, зафиксировали появление этой информации в одном районе и сразу попытались сделать из этого сенсацию. Но не получилось. И опять очередная ложь разоблачена. Михаил Александрович баллотируется в 11 муниципалитетах. В 10 из них вся информация была корректна. И только в одном появилась неточность. В области все знают этого человека. Тем более он несколько лет возглавлял избирательную комиссию региона. Мы поговорили с Михаилом Александровичем, он прекрасно понимает ситуацию. Никаких проблем в настоящее время нет, вся система работает в штатном режиме», – добавил он.