Политика

Пушкиногорский суд поддержал отказ ТИКа регистрировать кандидата в окружные депутаты

Пушкиногорский районный суд отказал в удовлетворении административного искового заявления кандидату в депутаты Собрания депутатов Пушкиногорского муниципального округа первого созыва Дмитрию Волконскому, выдвинутому в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу №5, который оспаривал решение Территориальной избирательной комиссии Пушкиногорского района об отказе в регистрации его в данном статусе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Решение об отказе в регистрации кандидата было принято в связи с несоблюдением требований федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и закона Псковской области, регламентирующего правоотношения в указанной сфере.

Пушкиногорский районный суд признал оспариваемое постановление законным и обоснованным.