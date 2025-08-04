Обучение наблюдателей-блогеров провели в Пскове в преддверии выборов

Избирательная комиссия Псковской области совместно с Центром управления регионом и Общественной палатой провела ежегодное обучение специалистов, отвечающих за честное и оперативное информирование о ходе голосования. Обучение прошло сегодня, 8 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.
Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области
Участники занятия не только осваивали теорию, но и практиковались, обменивались опытом и обсуждали важные темы:
Напомним, в Псковской области в этом году проходят 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по дополнительным выборам депутатов.
Выборы пройдут в следующих муниципальных образованиях:
На территории региона работают 13 территориальных избирательных комиссий и 253 участковых избирательных комиссии. Количество членов избирательных комиссий составляет 2069 человек.