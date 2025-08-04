Политика

Обучение наблюдателей-блогеров провели в Пскове в преддверии выборов

Избирательная комиссия Псковской области совместно с Центром управления регионом и Общественной палатой провела ежегодное обучение специалистов, отвечающих за честное и оперативное информирование о ходе голосования. Обучение прошло сегодня, 8 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

Участники занятия не только осваивали теорию, но и практиковались, обменивались опытом и обсуждали важные темы:

использование искусственного интеллекта в информационной работе;

основы фото- и видеофиксации: как «поймать момент» и выбрать лучший ракурс;

создание коротких, простых и понятных комментариев;

полезные цифровые инструменты и программы для работы.

Напомним, в Псковской области в этом году проходят 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по дополнительным выборам депутатов.

Выборы пройдут в следующих муниципальных образованиях:

Великолукский муниципальный округ;

Гдовский муниципальный округ;

Дедовичский муниципальный округ;

Куньинский муниципальный округ;

Новосокольнический муниципальный округ:

Островский муниципальный округ;

Палкинский муниципальный округ;

Псковский муниципальный округ;

Пустошкинский муниципальный округ;

Пушкиногорский муниципальный округ;

Себежский муниципальный округ;

Стругокрасненский муниципальный округ;

Псков.

На территории региона работают 13 территориальных избирательных комиссий и 253 участковых избирательных комиссии. Количество членов избирательных комиссий составляет 2069 человек.