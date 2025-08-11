Политика

Антон Мороз: Псков – это культурная и историческая столица нашей страны

Жители Псковской области должны ощущать себя комфортно в собственном регионе, заявил кандидат на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз («Единая Россия») в ходе предвыборных дебатов в прямом эфире «ПЛН FM».

«Псков – это культурная историческая столица нашей страны. Развитие региона – это основная задача, которую я ставлю в рамках своей предвыборной кампании. Я работаю в округе уже давно. Есть и глобальные задачи, которые мы решаем – развитие туризма, сохранение исторических ценностей, благоустройство. Важно, чтобы люди чувствовали себя комфортно и достойно в нашем регионе», — сказал Антон Мороз.

Он уточнил, что уже сейчас активно работает в округе, встречается с жителями и администрацией для сбора наказов и их дальнейшей отработки.

«Мы ведем важную работу с избирателями, получили большое количество обращений от граждан, которые ратуют за ремонт дорог, дворов, благоустройство. Мы постараемся все эти вопросы решить, чтобы организовать благополучное проживание граждан», — добавил Антон Мороз.

Напомним, вот уже много лет перед каждыми выборами «ПЛН FM» проводит круглые столы и дебаты. На сегодняшний разговор были приглашены все семь выдвинутых кандидатов, которые планируют побороться за мандат депутата Псковской гордумы. Приглашение приняли пять из них: Антон Мороз («Единая Россия»), Владимир Ефимов (ЛДПР), Денис Жгулев («Новые люди»), Андрей Цаценко («Яблоко») и Виктор Яшин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.