Политика

Андрей Цаценко: Псковский округ №3 находится в застое

Псковский округ №3 находится в застое, в отличие от развивающихся Завеличья и Запсковья, заявил кандидат в депутаты Псковской городской Думы по округу №3 Андрей Цаценко («Яблоко») в ходе предвыборных дебатов в прямом эфире «ПЛН FM».

«Мне нравится, как развивается наш город. Но у нас все еще большая пропасть между районами города. Я живу на улице Вокзальной. Я вижу, как развивается Завеличье, Запсковье, но наш район находится в застое. Мы должны развиваться и, в первую очередь, город сделать комфортным для всех жителей. Сделать витриной для приезжих — именно жизнь горожан», – сказал Андрей Цаценко.

Особое внимание в своем выступлении на дебатах Андрей Цаценко уделил вопросам спорта и физической культуры. По его мнению, стоит уделять особое внимание развитию любительского спорта.

«Относительно развития больших стадионов проблем нет. Речь идет именно о создании малых дворовых площадок для спорта. Для развития комфортной городской среды необходимо движение. У нас есть неблагоустроенный пляж, есть проблемы с борщевиком», - заключил участник дебатов.

Напомним, вот уже много лет перед каждыми выборами «ПЛН FM» проводит круглые столы и дебаты. На сегодняшний разговор были приглашены все семь выдвинутых кандидатов, которые планируют побороться за мандат депутата Псковской гордумы. Приглашение приняли пять из них: Антон Мороз («Единая Россия»), Владимир Ефимов (ЛДПР), Денис Жгулев («Новые люди»), Андрей Цаценко («Яблоко») и Виктор Яшин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.