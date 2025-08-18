Политика

Олег Брячак: Я бы распустил все районные собрания

Районные собрания необходимо либо упразднять, либо наделять полномочиями. Такое мнение депутат областного Собрания, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак озвучил в ходе предвыборных дебатов в прямом эфире «ПЛН FM».

«Я бы ликвидировал депутатов не только волостных, но и районных. Никого не хочу обидеть, но чем сегодня занимаются депутаты партии власти? Просто голосуют за те инициативы, которые двигает исполнительная власть, по сути, обслуживая ее интересы. Нет дискуссии, партия власти в районах голосует единогласно. Отсутствие полемики всегда вредно. Достаточно оставить по 1 депутату от одного муниципального образования. Повысится его узнаваемость, и спрос будет с конкретного депутата, а не как сейчас. Опять же функционал у муниципальных депутатов никакой — рычагов-то у них нет. Для решения проблемы они идут к главе, к исполнительной власти. Тогда зачем такие депутаты? Будь моя воля, я бы распустил все районные собрания», — сказал Олег Брячак.

В ходе дискуссии он уточнил, что решение об упразднении районных депутатов, по его мнению, не единственное — но на данный момент они не имеют достаточно полномочий и власти, чтобы оказывать реальное влияние на ситуацию в районах.

«Конечно, их можно, наоборот, наделить соответствующим полномочиями, чтобы они могли реально работать в районах, а не просто голосовать», — добавил депутат.

Напомним, в Псковской области с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа.