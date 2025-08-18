Политика

Бегом на выборы

В пятницу, 22 августа, в Пскове впервые в истории прошли необычные легкоатлетические соревнования «Политический забег. ЕДГ-2025». Участниками состязаний на беговой дорожке городского стадиона «Машиностроитель» стали кандидаты в депутаты и представители политических партий, заявившихся на муниципальные выборы.

Возможно, никогда прежде в ходе избирательных кампаний не ценилось так высоко наличие в партийных списках не просто кандидатов, а кандидатов... в мастера спорта, или хотя бы - обладателей спортивных разрядов по легкой атлетике. Если говорить серьезнее, то целью спортивного мероприятия стало объединение оппонентов из разных политических партий и, разумеется, привлечение внимания избирателей к выборам. Напомню, они пройдут через три недели, 12-14 сентября, почти в половине муниципальных образований Псковской области.

Как считает инициатор проведения «Политического забега», председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, «выборная кампания — это как спортивные мероприятия».

- Всегда все говорят: кандидаты, победители, места, финишная прямая, старт. Мы решили, раз у нас есть такие аналогии, то почему бы нам не уйти в сторону спорта и не пригласить политические партии, чтобы там можно было выпустить пар - и в честной, конкурентной борьбе получить места, которые можно завоевать именно на спортивной арене, - пояснял глава облизбиркома в эфире радио «ПЛН FM».

В итоге на призыв поучаствовать в забеге откликнулись все 8 политических объединений, участвующих в избирательной кампании в Псковской области.

- А что, «Динамо» бежит?

- Все бегут, - известная каждому фраза-мем из популярной советской комедии прозвучала сегодня на «Машинке» из разных уст раз десять, не меньше.

Действительно, бежать накануне собирались все, но непосредственно в день старта вдруг выяснилось, что некоторые из участников снялись с соревнований, а другие выставили вместо себя замену.

Некоторые партийные отделения пришли на стадион чуть ли не в полном составе, в фирменном мерче, с партийными флагами и разного рода фишками, которые были призваны привлечь внимание именно к ним.

При желании в описание этого мероприятия можно было бы ввернуть и штамп: «пришли семьями». К примеру, на трибуне вместе с другими эсерами находился лидер регионального отделения «Справедливой России — За правду», депутат областного Собрания Олег Брячак, а среди участников забега на 2025 метров был его сын, с недавних пор член партии Дмитрий Брячак.

За происходящим на дистанции внимательно наблюдали и другие псковские партийные вожаки — Петр Алексеенко (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР), Игорь Романов («Новые люди») и другие. Вообще знакомых лиц на стадионе было множество — причем, вместе собрались представители разных поколений псковских политиков и общественников: например, экс-полпред президента РФ в Псковской области, бывший замгубернатора Дмитрий Хритоненков, председатель Общественной палаты Псковской области, глава Общественного совета при облизбиркоме Александр Седунов, доверенное лицо Владимира Путина на прошлогодних выборах, ветеран боевых действий Андрей Ключко, региональный парламентарий Андрей Маковский и многие другие. Одни из них стали спортивными судьями и наблюдателями, другие просто следили за соревнованиями и поддерживали участников.

Перед началом первого забега представителей партий можно было наблюдать мощную разминку депутата гордумы, единоросса и байкера Юрия Бурлина. Рядом же разогревался руководитель реготделения «Родины» Павел Бикташев.

Ему предстояло бежать позже - во втором забеге, но, видимо, решил подготовиться загодя. Глядя на некоторые его движения, можно было засомневаться: а точно ли легкоатлетический забег впереди — не боксерский поединок?

Одна из основных интриг сентябрьских выборов — сумеет ли ЛДПР стать по результатам голосования «партией №2» и опередить КПРФ, вот и перед стартом зрители гадали: кто из представителей этих партий опередит на финише своего принципиального соперника. Сегодня по итогам забега коммунист оказался впереди — второе место занял член компартии Юрий Иванов, а либерал-демократ Виктор Ушаков завершил дистанцию третьим.

А первым неожиданно для многих финишировал представитель партии «Родина» Денис Панов. Впрочем, добрых слов заслужили все — и те, кто изо всех сил рвался к финишу, и те, кто руководствовался олимпийским принципом «Главное не победа, а участие».

К числу последних можно отнести представителя «Яблока» Дмитрия Иванова, спокойно преодолевавшего дистанцию, а своего рода наградой ему за каждый преодоленный 400-метровый круг был стаканчик живительной влаги из рук зампредседательницы регионального отделения партии Яны Ивановой.

Весьма непредсказуемым оказался и второй забег — для кандидатов, зарегистрированных в одномандатных округах.

Еще до старта я подошел к некоторым его участникам — показал им список заявленных на дистанцию партийцев - вместе попробовали прикинуть, кто кому тут может составить конкуренцию. Однако давно известно: прогнозы — дело неблагодарное. Тем более, когда одни (как, например, коммунисты снимают своего бегуна), а другие — скажем, яблочники - выставляют другого.

Еще больше всё запутал Юрий Затравкин из «Партии пенсионеров». Не судите по названию партии: ее представитель - человек достаточно молодой и, предположу, не очень хорошо знакомый с творчеством Владимира Высоцкого.

Будь иначе — он наверняка помнил бы слова песни легендарного барда: «Я на 10 тыщ рванул как на 500 - и спекся». Вот и «пенсионер» Затравкин рванул на дистанцию в два километра, как будто предстояло пробежать стометровку — и вскоре спекся, а потом и вовсе сошел с дистанции.

Говорят, еще и травма дала о себе знать… А первенствовали тут другие. Словно подтверждая утверждение о том, что «стабильность — признак мастерства», «бронзу», как и в первом забеге, взял член ЛДПР — партийный активист из Пскова Владимир Ефимов. «Серебро» в бескомпромиссной борьбе с мужчинами «выцарапала» представительница прекрасного пола и «Справедливой России — За правду» Татьяна Филипченкова.

А «золото» завоевал яблочник, инженер-электрик из Себежского района Владимир Холин. Всем им, как и другим участникам забега, пришлось приноравливаться к меняющимся на глазах погодным условиям.

- Погода выдалась переменчивой: то дождь, то солнце. Но в этом тоже есть свой символизм. В политике, как и в жизни, условия могут меняться каждую минуту — важно сохранять темп и двигаться к финишу, - поделился впечатлениями от соревнований и погодных условий участник забега от «Единой России», председатель всероссийской федерации хоккея на траве Антон Мороз.

По его мнению, такие забеги — это не про скорость и результат, а про готовность принимать вызовы и показывать пример. Тем не менее, сразу после финиша в псковских политических Telegram-каналах начали вовсю обсуждать итоги, в том числе тот факт, что бегуны от «Единой России», «Новых людей» и «Партии пенсионеров» сегодня призовых мест не заняли. Не без доли иронии комментаторы делают заключение: дескать, теперь никто не сможет сказать, что «Яблоко» и КПРФ в опале у облизбиркома и их вечно засуживают.

Так или иначе, все результаты зафиксированы и занесены в протокол. Как пояснили организаторы, это важно еще и потому, что через год можно будет сравнить минуты-секунды с новыми показателями.

«Политический забег» в преддверии Единого дня голосования в Псковской области собираются сделать ежегодным, о чем заявил председатель Избирательной комиссии Игорь Сопов.

Если судить по разговорам, которые вели псковские партийцы после финиша за чаем с пирожками, многие из них в 2026-м собираются участвовать в выборах депутатов областного Собрания и Госдумы. А раз так - есть шанс, что сегодняшние показатели будут улучшены и поставлены новые рекорды. На подготовку остается еще целый год.

Александр Савенко