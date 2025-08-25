Политика

Игорь Романов: Некоторые районы довели до состояния потери доверия к власти

Некоторые районы Псковской области довели до состояния потери доверия к власти. Такое мнение секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов высказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы зарегистрировали все наши списки, мы зарегистрировали кандидатов в одномандатные депутаты в округах. Сейчас идем одной большой дружной командой по всем районам, в 11 районах. Муниципальная реформа на сегодняшний день, я считаю, что это некая панацея для умирающих районов, где у людей нет возможности исполнять свои обязанности. Муниципальная реформа даст толчок. Будет один сити-менеджер, который будет управлять округом. Некоторые районы просто довели до состояния потери доверия к власти, теперь их приходится переубеждать», — сказал Игорь Романов.

Напомним, вот уже много лет перед каждыми выборами «ПЛН FM» проводит круглые столы и дебаты.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.