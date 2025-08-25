Игорь Романов: Некоторые районы довели  до состояния потери доверия к власти

Некоторые районы Псковской области довели до состояния потери доверия к власти. Такое мнение секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов высказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, вот уже много лет перед каждыми выборами «ПЛН FM» проводит круглые столы и дебаты.
В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.