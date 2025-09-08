Политика

Сергей Левадный назначен на должность главы Струг Красных

Главой территориального управления «Струги Красные» назначен Сергей Левадный, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Стругокрасненского муниципального округа.

Фото: администрация Стругокрасненского округа

В понедельник, 8 сентября, глава муниципального округа Александр Волков объявил о новых кадровых назначениях в администрации округа. К работе в должности главы территориального управления «Струги Красные» приступил Сергей Левадный

Новый глава родился в Кировоградской области и имеет высшее образование. Ранее он занимал различные должности, включая экономиста, налогового контролера-ревизора, мастера по лесозаготовкам, директора филиала «Псковпассажиравтотранс», а также специалиста по строительству и содержанию дорог.