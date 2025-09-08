Политика

Трехдневное голосование на муниципальных выборах началось в Псковской области

Голосование на муниципальных выборах стартовало в Псковской области 12 сентября и продлится три дня, до воскресенья. В 8.00 свои двери открыли 253 избирательных участка. Сегодня отдать свой голос можно будет до 20.00.

Общее количество избирателей, которые могут проголосовать в течение трех дней на избирательных участках, составляет 145 841 человек.

Помимо этого, голосование проходит онлайн. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании подали 9 299 жителей региона. Они смогут с 08:00 12 сентября до 20:00 14 сентября реализовать своё право голоса в любое удобное время суток, находясь в любом регионе России.

В этом году в Псковской области впервые сможет проголосовать 4 391 молодой избиратель. По традиции для них приготовлены подарки.

На 233 участках на страже прав избирателей стоят видеокамеры. Видеооборудование не стали устанавливать в больницах и в местах, где голосуют военные. Также за ходом голосования будет следить 641 наблюдатель на участках, три человека присмотрят за дистанционным электронным голосованием.

На 15 избирательных участках голосование пройдет с применением Комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ): пять участков в городе Пскове и 10 участков в Островском районе.

В Псковской области проходят выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва организованы в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах.

Также проводят довыборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3. Напомним, мандат освободился после ухода из состава депутатского корпуса единоросса Ивана Мешкова. Он победил на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году, набрав 61,52% голосов.

Голосование завершится в 20.00 в воскресенье, 14 сентября.