Политика

Викторина «Барсик – символ Пскова» прошла на избирательном участке в Пскове

Викторина «Барсик – символ Пскова» прошла на избирательном участке № 14, расположенном в средней школе № 9 имени А.С. Пушкина, в день выборов, 13 сентября, сообщил корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии, организованном для создания праздничной атмосферы участвовали как взрослые, так и юные псковичи. Им задавали вопросы о знаменитых скульптурах барсов, установленных в городе: сколько всего статуй, их имена, что написано на головном уборе животного и на какой книге оно восседает.

Особым сюрпризом для гостей стала ростовая кукла Барсик. Символ города в игровой форме общался с участниками, дарил хорошее настроение и с удовольствием фотографировался со всеми желающими.

Участники викторины получили от Избирательной комиссии Псковской области памятные подарки.