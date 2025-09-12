Политика

Дмитрий Шахов: С юных лет нужно приучать молодое поколение к голосованию на выборах

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов побывал на избирательных участках в Пушкиногорском, Островском и Псковском районах области. Он проверил, как соблюдаются права граждан и созданы ли для них комфортные условия для голосования во время выборов.

Фотографии: Дмитрий Шахов

Как сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен, в период подготовки и проведения выборов в Единый день голосования, 14 сентября, уполномоченные по правам человека во всех субъектах Российской Федерации организуют мониторинг соблюдения избирательных прав граждан.

Организована «горячая линия», куда можно позвонить до конца голосования: +7(906)071-04-20 и 8-800-707-56-67.

«Избирательные права граждан относятся к фундаментальным правам и свободам человека и гражданина, которые гарантируются как Конституцией России, так и актами международного права. Участие граждан страны в выборах — это не только вопрос политической сознательности и зрелости, ответственности за судьбы Родины, но и реальная возможность повлиять на выбор пути развития государства на ближайшие 5 лет. Выборы же в органы местного самоуправления, которые сейчас проходят в муниципальных округах, — это возможность через своих представителей повлиять на возможные пути развития местного сообщества, своей малой родины, где живёшь и работаешь. В связи с кардинальным изменением законодательства о местном самоуправлении и выбором оптимальной модели местного самоуправления в Псковской области значительно возросла роль представительного органа не только в решении местных вопросов, но и возможность влиять на формирование исполнительно-распорядительных органов, утверждение местного бюджета, налогов и сборов, а также благоустройства территории, где живешь. Это очень важные вопросы, которые должны волновать всех тех, кто желает процветания своему родному краю. Поэтому очень важно принять участие в выборах и выбрать достойных кандидатов в органы власти, чтобы потом они проводили в жизнь вашу точку зрения, ваше мнение и были всегда на связи со своими избирателями», - подчеркнул Дмитрий Шахов.

При посещении избирательных участков особое внимание он обратил на условия, в которых проходит голосование, в частности, на создание условий для маломобильных, слабовидящих граждан, на обеспечение тайны голосования, наличие необходимой информации о кандидатах для избирателей для осуществления ими осознанного выбора, соблюдения процедуры выездного голосования и присутствия на нём наблюдателей. Посещая избирательные участки, там, где присутствовали наблюдатели, Дмитрий Шахов интересовался и их мнением, как проходят выборы, были ли зафиксированы какие-либо нарушения и как реагировала на них избирательная комиссия.

«К сожалению, не все политические партии смогли направить на избирательные участки своих наблюдателей, а это всё же важный момент в любой избирательной кампании, - считает псковский омбудсмен. - Но за них это сделала Общественная палата, которая смогла не только подготовить, но и обеспечить присутствие на каждом участке своих представителей, которые осуществляют независимое наблюдение».

Он также обратил внимание, что на этих выборах в каждой участковой избирательной комиссии есть своя оргтехника.

«Ещё несколько лет назад в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в Псковской области содержались рекомендации органам власти найти возможность и обеспечить все участковые комиссии минимальным набором оргтехники. Сегодня хочу особо подчеркнуть, что по инициативе председателя облизбиркома Игоря Сопова и в соответствии с решением губернатора региона Михаила Ведерникова в каждой комиссии есть своя оргтехника, что значительно повысило эффективность их работы и создало дополнительные гарантии по реализации избирательных прав граждан», - отметил Дмитрий Шахов.

Также уполномоченный оценил создание детских уголков на избирательных участках.

«Только с положительной стороны могу прокомментировать решение областной избирательной комиссии продолжить создание детских уголков практически на каждом избирательном участке. Дети должны приходить вместе с родителями на голосование, чтобы уже с юных лет приучать молодое поколение к реализации своего права, которое наступит в будущем, - считает псковский омбудсмен. - Я сам хорошо помню свой первый день, когда родители привели меня на избирательный участок по выборам в Верховный Совет СССР. С тех пор я всегда не только с родителями, но и вместе с дедушкой и бабушкой ходил на выборы, где видел всю важность и торжественность момента — избрание органов власти нашего государства. В совершеннолетии я уже не только принимал участие в голосовании, но и воспользовался своим правом, которое наступило в 21 год — быть избранным».

Как отметил Дмитрий Шахов, по итогам мониторинга избирательных прав граждан второго дня голосования нарушений избирательных прав не установлено, все комиссии соблюдают основные стандарты обеспечения прав граждан: на участках имеется в доступном месте достаточная информация о кандидатах и политических партиях, участвующих в выборах, обеспечена тайна голосования, выдача бюллетеней проходит только при предъявлении паспорта, другие граждане не воздействуют в период голосования на избирателя, отказов наблюдателям в участии в выездном голосовании не имеется. На тех участках, где присутствуют наблюдатели, все процедуры голосования, а также упаковки бюллетеней в сейф-пакеты производятся в их присутствии. Жалоб к уполномоченному по правам человека не поступало.