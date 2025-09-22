Политика

В конкурсе «Народный депутат» участвуют 16 псковских единороссов

Стартовало голосование за лучшие практики работы с избирателями в рамках конкурса «Народный депутат», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Муниципальные депутаты из 58 субъектов РФ представили презентации, в которых детально описали опыт работы со своими избирателями – конкретные реализованные решения и проекты.

«Работа муниципального депутата — это ежедневный диалог с людьми, забота о них и поиск решений, которые делают жизнь в конкретном дворе, районе, муниципалитете лучше. От этого, в том числе, зависит доверие к власти и к «Единой России». Наша общая задача — слышать, помогать воплощать их запросы. В этом помогают представленные на конкурс практики», — подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Отдать голос можно на портале конкурса – за одного или нескольких депутатов из своих муниципалитетов.

«16 депутатов от Псковской области прошли отбор, активно включились в конкурс и представили интересные и эффективные практики работы с избирателями. Это говорит о высоком уровне ответственности и профессионализме наших депутатов, их стремлении быть ближе к народу и решать проблемы людей. Призываю всех жителей Псковской области принять активное участие в голосовании и поддержать депутатов своих округов», - отметил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский.

Напомним, конкурс муниципальных депутатов «Народный депутат» проходит в Год муниципального депутата, объявленный на последнем съезде «Единой России». Его цель – выявление и поддержка лучших практик работы с избирателями на муниципальном уровне.

Список участников от Псковской области:

Ольга Хянина (Избирательный округ № 17 Усвятский муниципальный округ);

Виктор Федоров (Избирательный округ № 1 Плюсский муниципальный округ);

Елена Степанова (Избирательный округ № 12 Пыталовский муниципальный округ);

Виктор Зуев (Избирательный округ № 5 Невельский муниципальный округ);

Константин Богданов (Избирательный округ № 5 Невельский муниципальный округ);

Галина Алексеева (Избирательный округ № 10 Новоржевский муниципальный округ);

Юлия Кочешкова (Избирательный округ № 4 Красногородский муниципальный округ);

Ирина Соловьева (Избирательный округ № 25 Великие Луки);

Алексей Блинов (Избирательный округ № 13 Локнянский муниципальный округ);

Ирина Семенова (Избирательный округ № 6 Бежаницкий муниципальный округ);

Николай Кутырев (Избирательный округ № 14 Печорский муниципальный округ);

Елена Чернозубова (Избирательный округ № 25 Великие Луки);

Елена Иманаева (Избирательный округ № 12 Пыталовский муниципальный округ);

Сергей Поварещенков (Избирательный округ № 25 Великие Луки);

Марина Усачева (Избирательный округ № 25 Великие Луки);

Сергей Макаров (Избирательный округ № 25 Великие Луки).

Лучшие практики распространят на другие муниципалитеты.