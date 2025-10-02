Политика

Леонида Слуцкого вновь избрали на пост председателя ЛДПР в ходе XXXVII партийного съезда.

Сначала делегаты съезда приняли решение о досрочном прекращении полномочий Слуцкого в качестве председателя ЛДПР, так как в уставе партии отсутствует термин «переизбрание», пишет РИА Новости.

Псковскую область на съезде представляет координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

«Уже по сложившейся традиции перед началом работы мы посетили могилу Владимира Жириновского — за три с половиной года это место стало знаковым. Нам сейчас сильно не хватает ярких выступлений и пламенных речей основателя ЛДПР, но пока мы работаем, его дело и память о нём живы», - отметил партиец.

Фото: Антон Минаков

В рамках работы съезда планируется обсуждение стратегии ЛДПР на выборах в 2026 году, презентация новых инициатив и программ поддержки героев СВО и их семей, а также рассмотрят несколько ключевых вопросов в сфере демографии и социального равенства.

ЛДПР старейшая российская партия, изначально формировавшаяся как центристское и правопопулистское объединение. С 31 марта 1990 года ЛДПР возглавлял Владимир Жириновский. В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Слуцкого. 18 мая того же года Слуцкий был утвержден руководителем фракции, а 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР избран председателем партии.

Высшим руководящим органом ЛДПР является съезд, который созывается по решению председателя партии или высшего совета не реже одного раза в четыре года.