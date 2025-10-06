Политика

Антон Минаков: ЛДПР перезапускает «блок Жириновского»

«Блок Жириновского» — это не политическая партия и не конкурент ЛДПР, а общественная организация, созданная по инициативе самой партии. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

«Здесь нет никакой игры или хитрых ходов, — заявил Антон Минаков. — ЛДПР постоянно ищет новые способы работать с избирателями. У нас много проектов, и "блок Жириновского" — просто очередной инструмент для взаимодействия».

По его словам, основная задача организации — сохранение и популяризация наследия покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а также взаимодействие с избирателями, особенно с теми, кто поддерживает именно Жириновского, но необязательно — политику ЛДПР.

Руководителем организации стал Александр Курдюмов, «в прошлом депутат Госдумы, сейчас — представитель ЛДПР в Центральной избирательной комиссии. Это партийный кадр».

Гость студии также обосновал создание организации тем, что на партийном XXXVII партийном съезде, который состоялся 2 октября в Москве, участвовала множество людей, которые не являлись членами ЛДПР по разным причинам.

«На учредительном съезде было много людей, которые не являются членами ЛДПР. Это важно, ведь "блок Жириновского" — для всех, кто поддерживает Жириновского, но необязательно политику партии», — добавил Антон Минаков.

По его словам, «организация не будет выдвигать кандидатов, она — общественное движение».

«Сам Владимир Вольфович принадлежит не только ЛДПР. Его наследие — для всей России. Если кто-то не поддерживает ЛДПР, но уважает Жириновского, "блок Жириновского" для таких людей», — резюмировал руководитель регионального отделения ЛДПР.