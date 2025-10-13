Политика

«Единая Россия» приостановила членство заслуженного работника СМИ Псковской области

Партия «Единая Россия» приостановит членство депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заслуженного работника СМИ Псковской области Александра Малькевича в связи с уголовным делом в его отношении. Об этом сообщил спикер городского парламента и лидер региональной «Единой России» Александр Бельский, 15 октября видео с таким заявлением было размещено в его Telegram-канале.

«Партия приостановит его членство до выяснения всех обстоятельств в материалах дела», — сообщил Александр Бельский.

На прошлой неделе член фракции «Единая Россия» Александр Малькевич стал фигурантом уголовного дела о растрате денег на телеканале «Санкт-Петербург», которым он руководил до избрания в ЗакС. С января 2021 года по сентябрь 2023 года он был генеральным директором АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (учредитель телеканала «Санкт-Петербург»), пишет РБК.

Как сообщали в Следственном комитете, по делу о хищении денег у АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» Санкт-Петербурга, финансируемого за счет бюджета города, проходят пятеро обвиняемых. Кроме Малькевича, это глава Центра управления регионом Елена Никитина и ее муж Сергей Кожокар, замгендиректора по экономике и финансам телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров, а также блогер и пиарщик Николай Камнев.

По версии СК, а 2020–2021 годах руководством агентства заключены договоры об информационном сопровождении с компанией Николая Камнева, представитель фонда работу в полном объеме не выполнил и представил для оплаты фиктивные документы. Руководство агентства, зная об этом, подписало их и перечислило фонду 37,2 млн рублей. Похищенные средства были фиктивно перечислены на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а затем обналичены.

10 октября Басманный районный суд Москвы избрал Александру Малькевичу меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему нельзя общаться с другими фигурантами дела и свидетелями, а также посещать офис агентства по телевидению и радиовещанию. Остальные фигуранты уголовного дела отправлены в СИЗО.

Накануне Алесандр Малькевич заявил, что «никогда не брал у государства». А также сообщил о том, что из-за выдвинутых обвинений оказался в изоляции и от него отвернулись близкие. «Я многое узнал и понял за эти дни — в том числе, как некоторые знакомые/коллеги/друзья торопятся вычеркнуть тебя из жизни, почистить чаты и так далее. Сворачивают совместные проекты, даже не попрощавшись», — рассказал он.