Общество

Названы плюсы и минусы информационной открытости псковского губернатора

Плюсы и минусы информационной открытости псковского губернатора назвал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове» первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

«Считаю псковского губернатора одним из самых динамичных губернаторов России. Давно слежу за его деятельностью, подписан на его аккаунты, поэтому в режиме реального времени вижу, как много он делает и насколько энергично проводит преобразования в регионе», - отметил гость студии.

С одной стороны, по его мнению, «быть на связи с населением в режиме 24/7 - самая лучшая профилактика фейков», поскольку граждане имеют возможность из первых уст получить опровержение того или иного слуха. В то же время такая информационная открытость псковского губернатора имеет ряд негативных моментов.