Политика

Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Олег Брячак vs Игорь Сопов

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Армрестлинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Участниками поединка станут председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат областного Собрания Олег Брячак.

Главный вопрос дискуссии - есть ли контроль политических партий за процедурой выборов?

Напомним, на предыдущей сессии областного Собрания Олег Брячак с парламентской трибуны выступил с резонансными заявлениями в адрес избирательных комиссий Псковской области и привел примеры, по его мнению, странных ситуаций на муниципальных выборах-2025. Глава избиркома Игорь Сопов в свою очередь оперативно ответил эсеру и привел конкретные данные по указанным кампаниям. Таким образом, разгорелась острая заочная дискуссия. Сегодня участники спора встретятся в студии «ПЛН FM» лицом к лицу и предъявят собственные аргументы.

Ведущий — политический обозреватель, главный редактор ПЛН Александр Савенко. Присоединяйтесь к дискуссии по телефону прямого эфира — 56-73-72.