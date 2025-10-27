Политика

«Армрестлинг»: Олег Брячак vs Игорь Сопов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Армрестлинг», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 октября.

Участниками поединка стали председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат областного Собрания Олег Брячак. Главный вопрос дискуссии - есть ли контроль политических партий за процедурой выборов?

Напомним, на предыдущей сессии областного Собрания Олег Брячак с парламентской трибуны выступил с резонансными заявлениями в адрес избирательных комиссий Псковской области и привел примеры, по его мнению, странных ситуаций на муниципальных выборах-2025. Глава избиркома Игорь Сопов в свою очередь оперативно ответил эсеру и привел конкретные данные по указанным кампаниям. Таким образом, разгорелась острая заочная дискуссия. Сегодня участники спора встретились в студии «ПЛН FM» лицом к лицу и предъявили собственные аргументы.

По традиции программу «Армрестлинг» провел главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.