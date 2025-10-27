Игорь Сопов: После избирательной кампании ни у одной из партий не возникло вопросов

Ни у одной из партий на традиционной встрече по завершении избирательной кампании вопросов по поводу результатов голосования не возникло. Об этом в эфире программы «Армрестлинг» на ПЛН FM (102,6 FM) заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
Обращаясь к другому участнику программы - председателю Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутату Псковского областного Собрания Олегу Брячаку, он отметил, что говорить от лица других оппозиционных партий некорректно.
По мнению председателя Избирательной комиссии Псковской области, большинство граждан доверяют избирательной системе.
«Согласно аналитическому опросу ВЦИОМ, более половины россиян, 58%, заявили, что прошедшие выборы заслуживают доверия. Что касается доверия к выборам в Псковской области. После каждой избирательной кампании у нас проходят опросы, которые проводятся Центром управления регионом. По итогам выборов президента Российской Федерации в 2024 году 72% избирателей доверяли итогам выборов, только 18% не доверяли. И по итогам муниципальной кампании 2024 года 69% доверяли и только 18% не доверяли. На 2025 год пока, к сожалению, данные не подоспели, но я думаю, что мы будем находиться в пределах 70% доверия к выборам», - пояснил председатель облизбиркома.
Отвечая на вопрос собеседника, Олега Брячака, о том, что партия до сих пор не получила данные по УИК, он подчеркнул, что без опубликования результатов Избирательная комиссия Псковской области не смогла бы завершить выборную кампанию.
Напомним, «Армрестлинг» - это программа на ПЛН FM, в которой сталкиваются личности, мнения, происходят дискуссии. Сегодня участниками стали председатель Избирательной комиссии Псковской области и руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак.