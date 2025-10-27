Псковcкая обл.
Политика

Игорь Сопов: После избирательной кампании ни у одной из партий не возникло вопросов

29.10.2025 16:00|ПсковКомментариев: 0

Ни у одной из партий на традиционной встрече по завершении избирательной кампании вопросов по поводу результатов голосования не возникло. Об этом в эфире программы «Армрестлинг» на ПЛН FM (102,6 FM) заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Обращаясь к другому участнику программы - председателю Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутату Псковского областного Собрания Олегу Брячаку, он отметил, что говорить от лица других оппозиционных партий некорректно.

«Хотел бы сразу проговорить несколько моментов. Говорить о том, что вы отвечаете за всю избирательную систему Российской Федерации, обвиняете в чем-то и говорите от лица всех оппозиционных партий, в данном случае некорректно. Я не слышал, чтобы вам делегировали эти полномочия. У КПРФ тоже возникали вопросы, мы на них ответили. Хотелось бы понять, кого вы здесь представляете? 15 октября 2025 года мы проводили общее совещание. После моего доклада я всегда задаю вопрос: есть ли к Избирательной комиссии Псковской области и ее работе какие-то вопросы? Вы, Олег Михайлович, на них обычно не присутствуете. Ни у одной из партий вопросов не возникло. Вопрос возник только у партии "Яблоко"», - сказал Игорь Сопов.

По мнению председателя Избирательной комиссии Псковской области, большинство граждан доверяют избирательной системе.

«Согласно аналитическому опросу ВЦИОМ, более половины россиян, 58%, заявили, что прошедшие выборы заслуживают доверия. Что касается доверия к выборам в Псковской области. После каждой избирательной кампании у нас проходят опросы, которые проводятся Центром управления регионом. По итогам выборов президента Российской Федерации в 2024 году 72% избирателей доверяли итогам выборов, только 18% не доверяли. И по итогам муниципальной кампании 2024 года 69% доверяли и только 18% не доверяли. На 2025 год пока, к сожалению, данные не подоспели, но я думаю, что мы будем находиться в пределах 70% доверия к выборам», - пояснил председатель облизбиркома.

Отвечая на вопрос собеседника, Олега Брячака, о том, что партия до сих пор не получила данные по УИК, он подчеркнул, что без опубликования результатов Избирательная комиссия Псковской области не смогла бы завершить выборную кампанию.

«Я не понял, какие данные по УИК вы до сих пор не получили. - сказал Игорь Сопов, обращаясь к Олегу Брячаку. - Все итоги голосования определяются комиссиями, которые проводили избирательные кампании. Избирательные кампании проводили территориальные комиссии. Все данные есть на сайте Избирательной комиссии Псковской области. Когда вы заходите в любую территориальную избирательную комиссию, по каждому УИК есть конкретные результаты в процентном соотношении. Официальные итоги были опубликованы 18 сентября. Наверное, плохо смотрели. Все данные публикуются через 2-3 дня. Без этого мы не смогли бы завершить избирательную кампанию».

Напомним, «Армрестлинг» - это программа на ПЛН FM, в которой сталкиваются личности, мнения, происходят дискуссии. Сегодня участниками стали председатель Избирательной комиссии Псковской области и руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак.

Пресс-портрет
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
Лента новостей
