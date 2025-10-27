Конституционный суд не принял жалобу на отказ в регистрации кандидата на выборах главы Гдовского района

Конституционный суд Российской Федерации отказал в принятии к рассмотрению жалобы кандидата на пост главы Гдовского района в 2024 году - участника специальной военной операции Дмитрия Поршнева. Он обжаловал постановление территориальной избирательной комиссии Гдовского района об отказе в регистрации на выборах из-за того, что не смог лично подать документы. Определение суда есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей.
Суд определил отказать в принятии к рассмотрению жалобы Дмитрия Поршнева, поскольку она не отвечает требованиям федерального конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд Российской Федерации признается допустимой.
Также определение Конституционного суда Российской Федерации по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.
Ранее Дмитрий Поршнев хотел участвовать в выборах главы Гдовского района в качестве кандидата, но получил отказ, так как не смог лично подать документы. Законность отказа в регистрации подтвердил Верховный суд.
Досрочные выборы главы Гдовского района прошли 8 сентября 2024 года, победу на них одержал экс-депутат Псковской городской Думы Иван Мешков («Единая Россия»). За него проголосовали 61,5% избирателей.