Новосокольнический муниципальный округ возглавил Виктор Новиков

Главой вновь образованного Новосокольнического муниципального округа назначен экс-первый заместитель главы Новосокольнического района, бывший начальник управления сельского хозяйства Виктор Новиков, стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Фото: novosokolniki.reg60.ru

Ранее Новосокольнический район возглавлял Виталий Соловьев. На первый срок был избран 8 октября 2006 года. Переизбирался в 2011, 2016, 2021 годах. Это был один из старейших глав муниципальных образований в Псковской области.

Виктор Новиков родился 30 мая 1962 года в деревне Демя Новосокольнического района.

Образование высшее, окончил в 1988 году Великолукский сельскохозяйственный институт по специальности «механизация сельского хозяйства».

Трудовую деятельность начал в сентябре 1980 года. Работал каменщиком завода «Электробытприбор».

С октября 1980 по октябрь 1982 года служил в рядах Советской Армии.

С декабря 1982 года по июль 1988 года обучался в Великолукском сельскохозяйственном институте.

После окончания института с июля 1988 года по октябрь 1991 года работал инженером учхоза «Удрайское» Великолукского района.

С октября 1991 года по март 1993 года работал инженером-механиком колхоза «Путь к коммунизму», с марта 1993 года по сентябрь 1994 года- председателем ТОО «Захаринское».

В сентябре 1994 года был назначен заместителем главы Новосокольнического района-начальником управления сельского хозяйства.

В октябре 2006 года назначен первым заместителем главы администрации Новосокольнического района-начальником управления сельского хозяйства.

Напомним, в регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.

Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.

В 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов первого созыва. После избрали председателей Собраний депутатов в 11 вновь образованных муниципальных округах.