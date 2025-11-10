Политика

Начинается видеотрансляция программы «Политбюро» с Яной Ивановой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Политбюро», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжают новый сезон проекта «Политбюро», запуск которого год назад произвел эффект разорвавшейся медиа-бомбы. Эта программа - место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире. Заранее предупреждаем: мы будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.

Сегодня на острые вопросы ведущего программы - политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко - ответит заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова. Речь пойдет о роли и месте оппозиции в политической жизни, проблемах и перспективах псковского «Яблока», а также на другие актуальные темы общественно-политической повестки. Радиослушатели могут задать участнице «Политбюро» свои вопросы по телефону прямого эфира - 56-73-72.

Не пропустите! Будет интересно и горячо!