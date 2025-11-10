Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Владиславом Тумановым

Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость прямого эфира - экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов.

Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор ПЛН Александр Савенко обсудит с ним изменения, произошедшие в региональной и муниципальной политике за три десятилетия, а также расспросит о планах и новом этапе в жизни гостя студии. Отметим, что в конце октября коллектив Арбитражного суда Калужской области проводил своего председателя Владислава Туманова в почетную отставку.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.