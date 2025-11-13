Политика

Александр Козловский: Псковское реготделение ЕР — первое в СЗФО по поддержке населения

Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» - первое по Северо-Западному федеральному округу, а также входит в топ-20 региональных отделений с самой высокой поддержкой среди населения. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь псковского реготделения партии Александр Козловский в рамках форума муниципальных депутатов, который проходит в Пскове 14 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Этот результат работы нашей команды - команды губернатора! И сегодня я хочу от лица партии поблагодарить всех жителей, кто пришёл на выборы и доверил будущее районов "Единой России"», - сказал Александр Козловский.

Депутат также отметил регулярность работы партии по направлению поддержки бойцов специальной военной операции.

«Мы отправляем гуманитарные грузы для поддержки СВО, на новые территории, в Курскую и Белгородскую области. Только за последние месяцы партия передала высокотехнологичного оборудования и гуманитарных грузов более чем на 35 миллионов рублей. Благотворительный фонд "Земляки" и правозащитный центр "Единой России" не дают семьям наших пожилых граждан и защитников чувствовать себя одинокими. Мы помогаем с трудоустройством, оформлением документов и защитой интересов на всех уровнях», - добавил секретарь реготделения.