Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» - первое по Северо-Западному федеральному округу, а также входит в топ-20 региональных отделений с самой высокой поддержкой среди населения. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь псковского реготделения партии Александр Козловский в рамках форума муниципальных депутатов, который проходит в Пскове 14 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Депутат также отметил регулярность работы партии по направлению поддержки бойцов специальной военной операции.
«Мы отправляем гуманитарные грузы для поддержки СВО, на новые территории, в Курскую и Белгородскую области. Только за последние месяцы партия передала высокотехнологичного оборудования и гуманитарных грузов более чем на 35 миллионов рублей. Благотворительный фонд "Земляки" и правозащитный центр "Единой России" не дают семьям наших пожилых граждан и защитников чувствовать себя одинокими. Мы помогаем с трудоустройством, оформлением документов и защитой интересов на всех уровнях», - добавил секретарь реготделения.