Политика

Форум муниципальных депутатов партии «Единая Россия» стартовал в Пскове

Форум муниципальных депутатов регионального отделения партии «Единая Россия» «Муниципальные депутаты - точка роста» стартовал в Пскове 14 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Константин Красильников / ПЛН

«Сегодня с нами 128 новых депутатов. Мы обновили ряды на четверть. Новые депутаты сегодня впервые на форуме и конференции. И мы рады, что вы стали частью сильной команды. Рад видеть наших опытных, авторитетных депутатов, которые сохранили мандаты, остались верны сложной и часто непростой миссии муниципального депутата. Ваш опыт действительно бесценен», - подчеркнул депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, открывая форум и приветствуя однопартийцев.

Также он отметил, что пять ветеранов СВО из Псковского, Палкинского, Куньинского, Пушкиногородского и Великолукского округов теперь будут защищать интересы своих земляков как депутаты «Единой России».

«Сегодня в этом зале не только матерые депутаты, но и много молодых лиц и волонтёров партии. С нами сегодня наш сенатор Наталья Геннадьевна Мельникова, Псковское областное Собрание депутатов во главе с Александром Алексеевичем Котовым. И с нами впервые представители Псковской митрополии в Русской православной церкви. У нас появились общие проекты, о которых мы сегодня расскажем. Также здесь главный федеральный инспектор по Псковской области, руководители вузов и предприятий, талантливые журналисты», - сказал Александр Козловский.

Он отметил, что ранее самостоятельно докладывал о результатах работы партии, но сегодня об этом расскажут муниципальные депутаты.