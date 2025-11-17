Политика

Игорь Дитрих о выборах глав округов: Похоже, у оппозиции практически закончились ресурсы

Муниципальная реформа, стартовавшая в Псковской области почти три года назад, завершена. Уже можно подводить итоги. О них в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Дом Советов» рассказал вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

Отвечая на вопрос о том, оправдались ли надежды на появление у местной власти большего количества возможностей для развития территорий, парламентарий предложил оценить политические итоги реформы. Он напомнил, что изначально у многих были сомнения в ее необходимости.

«Как бы оппоненты нас не критиковали, в районные собрания депутатов они с большим трудом набрали кандидатов, которые прошли. Например, в Дедовичах есть два кандидата от двух разных партий, которые даже не живут в этом районе. То есть в своем районе эти партии даже не смогли найти человека, который может их олицетворять», — привел пример вице-спикер.

По словам Игоря Дитриха, ключевым показателем стало избрание глав муниципальных округов. Парламентарий, присутствовавший на нескольких сессиях, констатировал, что несмотря на представительство разных партий (от трех до пяти в каждом собрании) голосование за кандидатов на пост главы проходило единогласно или с небольшим количеством воздержавшихся.

При этом вице-спикер сделал акцент на том, что ни одна партия, кроме «Единой России», не представила в конкурсные комиссии ни одного кандидата на должность главы:

«То есть они где-то выступают, возмущаются, что нам чего-то не дают, нас зажимают. Но при этом у самих, похоже, уже практически закончились ресурсы, чтобы выдвинуть уважаемого, заслуженного человека на пост главы. Особенно сейчас, после проведения муниципальной реформы, когда глава должен отвечать за все. Это должность очень серьезная в плане, именно, ответственности, огромной ответственности».

Говоря об изменениях в процедуре избрания, когда главу выбирают депутаты, Игорь Дитрих не увидел в этом проблемы.

«У нас все муниципальные округа достаточно маленькие. В принципе каждый житель лично знает главу. Мы же выбрали районное собрание, и те люди, которым население отдало свое почтение решать определенные законодательные вопросы местного уровня, чаще всего своим решением выдвигают главу. То есть считаю, что в этом ничего страшного нет», — заключил депутат.