Александр Козловский: Мы ждем от Антона Мороза позитивного влияния на партию и даем ему возможность себя проявить

Избрание депутата Псковской городской Думы Антона Мороза в президиум политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» прокомментировал депутат Государственной Думы, секретарь реготделения партии Александр Козловский в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).
«Мы ждем от Антона Михайловича активности, позитивного влияния на нашу партийную организацию и даем ему шанс себя проявить», - прокомментировал Александр Козловский.
Напомним, что 14 ноября, в рамках XXXI конференции регионального отделения партии «Единая Россия» произошла ротация в политсовете реготделения. Из президиума политсовета выведены врио руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Елена Бибикова и депутат Псковского областного Собрания депутатов Елена Даньшова.
Введены в состав президиума депутат Псковской городской Думы Антон Мороз и секретарь Великолукского городского местного отделения партии Константин Максимов.