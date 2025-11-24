Псковcкая обл.
Политика

Александр Козловский: Мы ждем от Антона Мороза позитивного влияния на партию и даем ему возможность себя проявить

26.11.2025 17:27|Псков

Избрание депутата Псковской городской Думы Антона Мороза в президиум политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» прокомментировал депутат Государственной Думы, секретарь реготделения партии Александр Козловский в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Мы ждем от Антона Михайловича активности, позитивного влияния на нашу партийную организацию и даем ему шанс себя проявить», - прокомментировал Александр Козловский.

Напомним, что 14 ноября, в рамках XXXI конференции регионального отделения партии «Единая Россия» произошла ротация в политсовете реготделения. Из президиума политсовета выведены врио руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Елена Бибикова и депутат Псковского областного Собрания депутатов Елена Даньшова. 

Введены в состав президиума депутат Псковской городской Думы Антон Мороз и секретарь Великолукского городского местного отделения партии Константин Максимов.

Бибикова Елена Васильевна Врио руководителя региональной общественной приемной «Единой России». Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Даньшова Елена Николаевна Директор средней общеобразовательной школы №12 (Великие Луки), депутат Псковского областного Собрания Мороз Антон Михайлович Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
