Произошла ротация в президиуме политсовета регионального отделения «Единой России»

Произошла ротация в президиуме политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с XXXI конференции регионального отделения партии, которая проходит в Пскове 14 ноября.
Фото: Константин Красильников / ПЛН
Из президиума политсовета выведены врио руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Елена Бибикова и депутат Псковского областного Собрания депутатов Елена Даньшова.
Введены в состав президиума депутат Псковской городской Думы Антон Мороз и секретарь Великолукского городского местного отделения партии Константин Максимов.
Решение об обновлении состава президиума члены партии принимали при помощи тайного голосования.
68 бюллетеней было обнаружено в ящике для голосования. Три признаны недействительными, остальные были «за».
Напомним, также на конференции произошла ротация в псковском региональном политсовете партии «Единая Россия».