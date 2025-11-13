Политика

Произошла ротация в президиуме политсовета регионального отделения «Единой России»

Произошла ротация в президиуме политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с XXXI конференции регионального отделения партии, которая проходит в Пскове 14 ноября.

Фото: Константин Красильников / ПЛН

Из президиума политсовета выведены врио руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Елена Бибикова и депутат Псковского областного Собрания депутатов Елена Даньшова.

Введены в состав президиума депутат Псковской городской Думы Антон Мороз и секретарь Великолукского городского местного отделения партии Константин Максимов.

Решение об обновлении состава президиума члены партии принимали при помощи тайного голосования.

68 бюллетеней было обнаружено в ящике для голосования. Три признаны недействительными, остальные были «за».

Напомним, также на конференции произошла ротация в псковском региональном политсовете партии «Единая Россия».