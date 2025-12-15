Псковcкая обл.
Политика

Александр Братчиков: Псковские коммунисты и «яблочники» воздержатся от голосования за бюджет‑2026

17.12.2025 15:33|ПсковКомментариев: 0

Псковское региональное отделение партии «Яблоко» и КПФР, скорее всего, воздержатся от голосования за региональный бюджет на 2026 год. Такое предположение в эфире радио ПЛН FM высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

По его словам, Псковское региональное отделение партии «Яблоко» на согласительной комиссии предложило 50 поправок к бюджету — вдвое меньше, чем в прошлом году. Среди инициатив партии, в частности, звучало предложение о прекращении дотирования перевозок авиатранспортом

При этом депутат положительно оценил работу регионального отделения ЛДПР: «Поправки, которые они предложили, достаточно правильные. На согласительной комиссии они предложили покупку жилья для сотрудников здравоохранения. Антон Минаков (региональный координатор ЛДПР - ред.) всегда очень взвешенно подходит к работе согласительной комиссии, мне очень нравится с ним работать. Он задаёт объективные вопросы, понимает суть работы с бюджетом. Зачастую его поправки имеют отражение в бюджете ко второму чтению».

По словам Александра Братчикова, не остались без внимания и предложения партии «Новые люди»: «Они тоже неплохие поправки предлагали. То, с чем можно работать. Их поправки мы не приняли, но взяли в работу. То, что важно, нужно и с чем можно работать. Это всё будет учитываться в бюджете последующих лет».

Особо Александр Братчиков остановился на позициях партий, отказавшихся поддержать бюджет: «Что касается коммунистов, они традиционно голосовать за бюджет отказываются. В этот раз мы с ними говорили достаточно конструктивно. Они за бюджет голосовать не будут, просто воздержатся. Пётр Алексеенко (персек обкома КПРФ - ред.) об этом мне открыто заявил. То же самое касается и партии "Яблоко“. Артур Гайдук (председатель регионального отделения - ред.) в разговоре со мной также заявил, что поддерживать бюджет они не готовы, но и против голосовать не будут».

«Наверное, это тоже некая позиция. Насколько это правильно, я сказать не могу. Потому что бюджет — это главный документ региона. Они не голосуют, а потом поступают обращения, почему не сделаны те или иные действия», - высказал свою точку зрения зампредседателя областного Собрания депутатов. 

Говоря о фракции «Справедливая Россия», Александр Братчиков отметил, что в этом году партия работу согласительной комиссии не принимала ни в первом, ни во втором чтении. Позиция главы фракции Олега Брячака председателю остается неизвестной.

«Мы с ним на эту тему не говорили, предложения от него также не поступали. По крайней мере, я не видел их в рамках согласительной комиссии», — заключил Александр Братчиков. 

Напомним, завтра на сессии областного Собрания депутатам предстоит принять проект бюджета во втором чтении. 

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания
Минаков Антон Александрович Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР. Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Гайдук Артур Маркович Депутат Псковского областного Собрания, председатель псковского «Яблока»
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?
В опросе приняло участие 134 человека
Рейтинг@Mail.ru