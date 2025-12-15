Политика

Александр Братчиков: Псковские коммунисты и «яблочники» воздержатся от голосования за бюджет‑2026

Псковское региональное отделение партии «Яблоко» и КПФР, скорее всего, воздержатся от голосования за региональный бюджет на 2026 год. Такое предположение в эфире радио ПЛН FM высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

По его словам, Псковское региональное отделение партии «Яблоко» на согласительной комиссии предложило 50 поправок к бюджету — вдвое меньше, чем в прошлом году. Среди инициатив партии, в частности, звучало предложение о прекращении дотирования перевозок авиатранспортом

При этом депутат положительно оценил работу регионального отделения ЛДПР: «Поправки, которые они предложили, достаточно правильные. На согласительной комиссии они предложили покупку жилья для сотрудников здравоохранения. Антон Минаков (региональный координатор ЛДПР - ред.) всегда очень взвешенно подходит к работе согласительной комиссии, мне очень нравится с ним работать. Он задаёт объективные вопросы, понимает суть работы с бюджетом. Зачастую его поправки имеют отражение в бюджете ко второму чтению».

По словам Александра Братчикова, не остались без внимания и предложения партии «Новые люди»: «Они тоже неплохие поправки предлагали. То, с чем можно работать. Их поправки мы не приняли, но взяли в работу. То, что важно, нужно и с чем можно работать. Это всё будет учитываться в бюджете последующих лет».

Особо Александр Братчиков остановился на позициях партий, отказавшихся поддержать бюджет: «Что касается коммунистов, они традиционно голосовать за бюджет отказываются. В этот раз мы с ними говорили достаточно конструктивно. Они за бюджет голосовать не будут, просто воздержатся. Пётр Алексеенко (персек обкома КПРФ - ред.) об этом мне открыто заявил. То же самое касается и партии "Яблоко“. Артур Гайдук (председатель регионального отделения - ред.) в разговоре со мной также заявил, что поддерживать бюджет они не готовы, но и против голосовать не будут».

«Наверное, это тоже некая позиция. Насколько это правильно, я сказать не могу. Потому что бюджет — это главный документ региона. Они не голосуют, а потом поступают обращения, почему не сделаны те или иные действия», - высказал свою точку зрения зампредседателя областного Собрания депутатов.

Говоря о фракции «Справедливая Россия», Александр Братчиков отметил, что в этом году партия работу согласительной комиссии не принимала ни в первом, ни во втором чтении. Позиция главы фракции Олега Брячака председателю остается неизвестной.

«Мы с ним на эту тему не говорили, предложения от него также не поступали. По крайней мере, я не видел их в рамках согласительной комиссии», — заключил Александр Братчиков.

Напомним, завтра на сессии областного Собрания депутатам предстоит принять проект бюджета во втором чтении.