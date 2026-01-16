Избирком приглашает псковских политиков на встречу о спецсчетах кандидатов

Открытие и ведение специальных избирательных счетов становится удобнее для кандидатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Изображение: Избирательная комиссия Псковской области

На всех выборах, назначенных после 1 января 2026 года, у кандидатов появилась возможность открытия специальных избирательных счетов кандидатов без личного присутствия (дистанционно). При этом кандидат вправе самостоятельно выбрать способ открытия специального избирательного счета — дистанционно, либо при посещении филиала «Сбербанка».

Новый порядок позволяет открывать специальный избирательный счет в течение нескольких минут после того, как избирательная комиссия выдаст соответствующее разрешение кандидату. Кроме того, дистанционное открытие не зависит от режима работы отделения банка, что делает данный способ более удобным, отметили в избиркоме.

Сотрудники избирательной комиссии обращают внимание еще на одно преимущество нового порядка — это возможность представления справок, выписок по счету, распечатанных из каналов дистанционного банковского обслуживания, в составе финансовой отчетности.

Пошаговые инструкции для кандидатов и уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам, связанные с дистанционным открытием и ведение специальных избирательных счетов, размещены на сайте Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России.

Данные вопросы будут рассмотрены 5 февраля в рамках встречи с представителями региональных отделений политических партий, организованной Избирательной комиссией Псковской области.