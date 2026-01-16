 
Политика

Избирком приглашает псковских политиков на встречу о спецсчетах кандидатов

0

Открытие и ведение специальных избирательных счетов становится удобнее для кандидатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области. 

Изображение: Избирательная комиссия Псковской области

На всех выборах, назначенных после 1 января 2026 года, у кандидатов появилась возможность открытия специальных избирательных счетов кандидатов без личного присутствия (дистанционно). При этом кандидат вправе самостоятельно выбрать способ открытия специального избирательного счета — дистанционно, либо при посещении филиала «Сбербанка».

Новый порядок позволяет открывать специальный избирательный счет в течение нескольких минут после того, как избирательная комиссия выдаст соответствующее разрешение кандидату. Кроме того, дистанционное открытие не зависит от режима работы отделения банка, что делает данный способ более удобным, отметили в избиркоме. 

Сотрудники избирательной комиссии обращают внимание еще на одно преимущество нового порядка — это возможность представления справок, выписок по счету, распечатанных из каналов дистанционного банковского обслуживания, в составе финансовой отчетности. 

Пошаговые инструкции для кандидатов и уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам, связанные с дистанционным открытием и ведение специальных избирательных счетов, размещены на сайте Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России.

Данные вопросы будут рассмотрены 5 февраля в рамках встречи с представителями региональных отделений политических партий, организованной Избирательной комиссией Псковской области.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026