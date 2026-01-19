 
Политика

Людмила Ефимова назначена на пост замглавы Гдовского округа по социальным вопросам

0

Директор Гдовской средней общеобразовательной школы, бывший депутат Людмила Ефимова назначена заместителем главы Гдовского округа, она вступила в должность замглавы по социальным вопросам с 16 января, сообщила глава округа Вера Алексеева в своем Telegram-канале. 

Фото: Вера Алексеева / Telegram

«Людмила Алексеевна хорошо знает округ, социальную сферу, четко понимает задачи и цели, которые перед нами ставит время. Уверена, что ее работа в депутатском корпусе поможет нам еще больше укрепить взаимосвязь между исполнительной и законодательной властью. Желаю Людмиле Алексеевне успехов, силы духа, уверенности в себе, нацеленности на результат, обещаю помощь и поддержку», - отметила Варе Алексеева.

Напомним, ранее Людмила Ефимова была избрана депутатом Собрания депутатов Гдовского муниципального округа 1-го созыва от «Единой России», занимала пост заместителя председателя Собрания.

12 января Людмила Ефимова сняла с себя полномочия для перехода на муниципальную службу. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026