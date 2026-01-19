Людмила Ефимова назначена на пост замглавы Гдовского округа по социальным вопросам

Директор Гдовской средней общеобразовательной школы, бывший депутат Людмила Ефимова назначена заместителем главы Гдовского округа, она вступила в должность замглавы по социальным вопросам с 16 января, сообщила глава округа Вера Алексеева в своем Telegram-канале.

Фото: Вера Алексеева / Telegram

«Людмила Алексеевна хорошо знает округ, социальную сферу, четко понимает задачи и цели, которые перед нами ставит время. Уверена, что ее работа в депутатском корпусе поможет нам еще больше укрепить взаимосвязь между исполнительной и законодательной властью. Желаю Людмиле Алексеевне успехов, силы духа, уверенности в себе, нацеленности на результат, обещаю помощь и поддержку», - отметила Варе Алексеева.

Напомним, ранее Людмила Ефимова была избрана депутатом Собрания депутатов Гдовского муниципального округа 1-го созыва от «Единой России», занимала пост заместителя председателя Собрания.

12 января Людмила Ефимова сняла с себя полномочия для перехода на муниципальную службу.