Большинство респондентов ПЛН усматривают в Госдуме «видимость демократии»

В ходе опроса, проведенного Псковской Лентой Новостей, респонденты выразили скептическое отношение к роли и функциям Государственной Думы. Всего удалось опросить 310 человек.

Так, более половины опрошенных (58,1%) считают, что основная функция Госдумы — «создание видимости парламентской демократии». Еще 22,9% респондентов уверены, что парламент «вообще не нужен», а 7,1% шуточно полагают, что он помогает депутатам «тестировать реакции населения на бредовые идеи».

Лишь небольшая доля участников (6,8%) дали ответ, соответствующий официальному статусу депутатского корпуса, назвав Госдуму «высшим законодательным органом власти, российским парламентом». Еще меньше (0.3%), считают что нижняя палата «обладает определенными функциями парламентского контроля».

1,9% псковичей остановили свой выбор на скептическом варианте в пользу «принятия очередных запретов и ограничений» законодательным органом.

Вариант «в Госдуме представлены интересы избирателей широкого спектра политических партий» и вовсе не получил ни одного голоса.

