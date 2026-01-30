«Мандат Брячака» в Псковском областном Собрании депутатов может получить Виталий Федоров

Депутат Псковской городской Думы от «Справедливой России» Виталий Федоров может получить мандат депутата областного Собрания, ставший вакантным после досрочного сложения полномочий Олегом Брячаком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии. В настоящее время идет обсуждение данного вопроса, официальное решение будет принято позднее.

Виталий Федоров родился в Великих Луках в 1973 году, окончил Великолукский государственный институт физической культуры. Начинал свой трудовой путь как индивидуальный предприниматель, затем занимал руководящие посты на нескольких заводах в Великих Луках. С 2013 года работает генеральным директором АО Псковский завод радиодеталей «Плескава». Является депутатом Псковской городской Думы. Входит в состав бюро Совета Псковского регионального отделения «Справедливой России», ранее возглавлял областную партийную организацию.

Напомним, накануне на 51-й сессии Псковского областного Собрания депутатов тайным голосованием было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата от «Справедливой России» Олега Брячака. Комментируя ситуацию, он заявил, что по незнанию совершил ошибку, открыв счет в иностранном банке, и готов понести ответственность.