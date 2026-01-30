 
Политика

«Мандат Брячака» в Псковском областном Собрании депутатов может получить Виталий Федоров

2

Депутат Псковской городской Думы от «Справедливой России» Виталий Федоров может получить мандат депутата областного Собрания, ставший вакантным после досрочного сложения полномочий Олегом Брячаком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии. В настоящее время идет обсуждение данного вопроса, официальное решение будет принято позднее.

Виталий Федоров родился в Великих Луках в 1973 году, окончил Великолукский государственный институт физической культуры. Начинал свой трудовой путь как индивидуальный предприниматель, затем занимал руководящие посты на нескольких заводах в Великих Луках. С 2013 года работает генеральным директором АО Псковский завод радиодеталей «Плескава». Является депутатом Псковской городской Думы. Входит в состав бюро Совета Псковского регионального отделения «Справедливой России», ранее возглавлял областную партийную организацию.

Напомним,  накануне на 51-й сессии Псковского областного Собрания депутатов тайным голосованием было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата от «Справедливой России» Олега Брячака. Комментируя ситуацию, он заявил, что по незнанию совершил ошибку, открыв счет в иностранном банке, и готов понести ответственность. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Брячак Олег Михайлович

Брячак Олег Михайлович

Депутат Псковского областного Собрания

Федоров Виталий Владимирович

Федоров Виталий Владимирович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026