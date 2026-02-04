«Поваренная книга» избиркома: Игорь Сопов раскрыл «рецепты» наблюдения за выборами

Политические партии и кандидаты имеют множество возможностей наблюдать за выборами и контролировать ход их проведения. Об этом заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио ПЛН FM в новом выпуске программы «Политкухня».

«Снова открываем «поваренную книгу» избиркомовской кухни, то есть законодательство о выборах, и перечисляем способы контроля», — сказал Игорь Сопов и отметил восемь ключевых направлений для контроля и наблюдения за выборами:

Самое простое — наблюдатели на избирательных участках. Допускаются три наблюдателя от кандидата и три человека от партии; В каждой избирательной комиссии — областной, территориальной, участковой — представлены все парламентские партии, избравшиеся в 2021 году в Госдуму и областное Собрание. Эти члены комиссий также могут осуществлять визуальный контроль за ходом волеизъявления; Общественное наблюдение по линии Общественной палаты Псковской области. Эти наблюдатели присутствуют на выборах в регионе с 2020 года, они «закрывают» 100% избирательных участков области; Видеонаблюдение. Игорь Сопов пояснил, что еще с 2020 года все избирательные участки, благодаря губернаторской программе и работе областного управления по цифровизации, обеспечены видеофиксацией происходящего; СМИ. Никаких проблем с аккредитацией для масс-медиа не существует, подчеркнул Игорь Сопов. Независимые журналисты, «СМИ могут аккредитоваться и непосредственно наблюдать, как проходят выборы. Телевидение, радио, пишущая пресса — мы всех пускаем при наличии аккредитации»; Международные наблюдатели также будут присутствовать. На предыдущей федеральной кампании присутствовали представители восьми государств; Международные эксперты тоже имеют право присутствовать в статусе наблюдателей на выборах. Никто не мешает кандидатам приезжать на избирательные участки и лично наблюдать за ходом голосования.

«Кандидатам и партиям остается лишь грамотно и четко организовать свою работу, чтобы получить желаемый результат. Если же вы его не получили, это не вина избиркома, а ваша недоработка», — подчеркнул Игорь Сопов.

Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM в январе запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

Участниками первой программы стали руководители региональных отделений парламентских партий.