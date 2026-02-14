Артур Гайдук: Авторитет Собрания невозможно подорвать, работая в интересах людей 

Председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук прокомментировал высказывания коллег по депутатскому корпусу, озвученные по итогам Совета Собрания. В комментарии корреспонденту Псковской Ленте Новостей он отметил, что его позицию как депутата трактовали неправильно, что в итоге дискредитирует его работу с избирателями.

«В ходе самой дискуссии такие конкретные претензии мне высказывались, в частности, говорилось о якобы присваивании мной достижений, связанных с открытием в селе Ляды Плюсского района отсутствовавшей там аптеки. Все желающие могут прочитать мой пост и увидеть, что я не только не присваивал себе в заслуги запуск аптеки, но и прямо отсылал сразу в двух абзацах короткого текста к районной власти и её деятельности. По сути, я просто изложил информацию регионального минздрава об открытии аптеки из ответа на мой запрос. Так где здесь «присвоение чужих заслуг»? Убеждён, что реальный авторитет Собрания невозможно подорвать, работая в интересах людей, слыша их проблемы и обращаясь в органы власти, контрольные и надзорные ведомства для скорейшего разрешения этих самых проблем. Информировать людей о том, как мы отреагировали на их обращения, — это не «хайп» и не «присвоение чужих заслуг», а нормальная и естественная работа избранного депутата и его помощников. И мы её делаем не только в «рамках предстоящей предвыборной кампании», а ежедневно и планово», - заключил Артур Гайдук.

Напомним, что сегодня, 13 февраля, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов («Единая Россия») призвал коллег к корректному отношению друг к другу и предостерег от перехода грани порядочности. Поводом для разговора послужили публикации в социальных сетях депутата от партии «Яблоко» Артура Гайдука, касающиеся «больных» для муниципалитетов вопросов тепло- и газоснабжения, обеспечения лекарствами, ремонта социальных учреждений. Председатель Собрания назвал деятельность депутата в соцсетях «дешевым хайпом».